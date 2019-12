Stiri pe aceeasi tema

Bazinul de inot didactic Turda va invita sa participați la Editia a – VII – a competitiei de natatie "Cupa Inotatorului Turdean" in data de 14 DECEMBRIE 2019. Invitat de onoare: MOȘ CRACIUN

Sambata, 9 noiembrie s-a desfasurat la Turda - CUPA POTAISSA - Ed. a 24-a, concurs Ranking de dans sportiv. Fiind competitie de tip Ranking, adica numarul punctelor acordat prin regulamentul FRDS...

Sambata a debutat la Turda cea de-a 24-a ediție a cupei Potaissa la dans sportiv, eveniment defașurat in sala de sport a școlii Avram Iancu.

Prima producție a televiziunii locale Turda TV, care din aceasta luna s-a rebrenduit, imbracand haine noi, a fost difuzata in aceasta seara. Este vorba despre o ediție speciala a un buletinului...

Primaria Turda a anunțat ca marele artist Ioan Bocșa și ansamblul folcloric „Icoane" vor susține un spectacol pe scena teatrului „Aureliu Manea".

- Te cunosc de undeva. Sezon 14. Ediția 6. Am ras, am cantat, am dansat, am plans. A fost gala senzaționala, cu transformari ce vor ramane in istoria emisiunii „Te cunosc de undeva”. La final, caștigatorul saptamanii a fost ales Grigore Gherman.

Rotarienii din Campia Turzii se pregatesc de o noua ediție a balului de caritate, eveniment programat pentru luna noiembrie.

Ediția a III-a a Cros Rotary Turda este programata duminica, 29 septembrie 2019, de la ora 10.00, in Parcul Central din Turda. Evenimentul este organizat de Ziua Mondiala a Inimii fiind un eveniment...