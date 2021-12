Colind pentru câmpineni din partea... familiei liderului liberal Marian Nistor Pentru ca se apropie sarbatorile de iarna, pentru ca pana la Craciun a mai ramas puțin timp, pentru ca nimic nu se compara cu frumusețea colindelor, Campinatv.ro dorește sa va faca o surpriza. Prin intermediul nostru vor veni in fața dumneavoastra pentru a va colinda și pentru a va transmite o urare: elevi, profesori, sportivi, politicieni, polițiști. Vrem sa-i vedeți și altfel decat ii știți, vrem sa ne bucuram impreuna, aici, in mica noastra comunitate campineana, de spiritul sarbatorilor de iarna. Va colinda de aceasta data familia președintelui PNL Campina, Marian Nistor. Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol si foto: campinatv.ro

