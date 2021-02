Stiri pe aceeasi tema

- Prima manșa a duelului dintre RB Leipzig și Liverpool din optimile de finala ale Ligii Campionilor nu se va juca in Germania, ci in Ungaria, la Budapesta. Autoritațile din Germania au interzis accesul in țara a persoanelor care vin din țari afectate serios de noua tulpina a virusului COVID-19. Pe lista…

- Un barbat a locuit trei luni intr-o secțiune securizata a aeroportului O`Hare din Chicago fara sa fie observat de angajați. Dupa ce a fost gasit, barbatul le-a spus polițiștilor ca se temea prea tare de coronavirus pentru a se intoarce acasa in Los Angeles, potrivit The Guardian . Dupa ce a fost descoperit,…

- Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben de viscol in zece județe care intra in vigoare miercuri la ora 18.00. Județele afectate sunt: Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Alba,Valcea, Sibiu, Argeș, Brașov, Dambovița,Prahova. ANM a emis și o informare meteo de ploi abundente pana sambata, dar si lapovița…

- Pandemia de coronavirus a fost un imbold pentru unii romani. Astfel, pentru norocoșii care pot lucra de la distanța, ziua de munca perfecta este pe plaja. Este cazul unui tanar antreprenor, care acum lucreaza de pe malul oceanului.

- Aurel Țicleanu (61 de ani), fost jucator la Craiova Maxima, in prezent lector in cadrul Federației Romane de fotbal, a analizat meciul pierdut de Craiova in fața FCSB-ului și știe cine ar trebui sa stea pe banca oltenilor. Țicleanu știe cine a facut diferența in meciul disputat pe „Ion Oblemenco”. „Prima…

- Un scurtcircuit electric s-a produs la un panou de iluminat cu led din blocul operator al Institutului de Urologie Cluj. O autospeciala pentru stins incendii a fost alertata astazi, in jurul orei 15:30, ca urmare a unui apel primit pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112 cu privire la un faptul…

- Vremea se strica in toata tara, incepand de luni dupa-amiaza. Meteorologii anunta ninsori si intensificari ale vantului in Oltenia, sudul Banatului, local in Muntenia, in zone montane, dar si in Transilvania si Moldova. In sud si sud-est, pe alocuri se va forma polei.

- ANM a emis un Cod galben de ninsori pentru zilele urmatoare. Astfel, in intervalul 20 noiembrie, ora 20.00 – 21 noiembrie, ora 14.00, va ninge. In cea mai mare parte a Carpaților Occidentali și Meridionali va ninge, iar stratul de zapada nou depus local va fi consistent. Din a doua parte a nopții de…