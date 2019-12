Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia lui, producatoarea italiana de film Livia Giuggioli, dupa o casnicie care a durat 22 de ani, informeaza Press Association, citata de digi24.ro.Cuplul are doi fii, Luca si Matteo, ambii nascuti la Roma.

- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia lui, producatoare italiana de film Livia Giuggioli, dupa o casnicie care a durat 22 de ani, informeaza Press Association.Cuplul are doi fii, Luca si Matteo, ambii nascuti la Roma. Familia Firth a locuit atat la Londra, cat si…

- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia lui, producatoare italiana de film Livia Giuggioli, dupa o casnicie care a durat 22 de ani, informeaza Press Association. Cuplul are doi fii, Luca si Matteo, ambii nascuti la Roma. Familia Firth a locuit atat la Londra, cat si in capitala…

- Astazi este o zi mare in familia fostului mare fotbalist Ionel Danciulescu! Danciu Gol implinește frumoasa varsta de 43 de ani și, ca in fiecare an, de ziua lui de naștere, soția i-a transmis un mesaj emoționant, in vazul tuturor.

- Fiecare om ajunge, la un moment dat, sa intampine probleme in casnicie. Este bine ca in momentele grele sa cauți sprijin și comunicare la partenerul tau de viața și, mai mult de atat, sa știi sa te bazezi și pe credința.

- Holly Persic se indrepta catre o biblioteca din comitatul Allegheny, situat in statul Pennsylvania, cand a observat ca autovehiculul pe care il conducea se comporta neobisnuit. ''Sotia mea m-a sunat de la Northland Library si mi-a spus ca masina ei mirosea ca si cum ar fi luat foc si scotea un sunet…

- Prințul Harry și soția sa Meghan Markle au anunțat ca vor da in judecata tabloidul Mail on Sunday dupa ce aceștia au publicat o scrisoare pe care ducesa i-a trimis-o tatalui sau. Cuplul regal a inceput procedurile legale impotriva ziarului și au anunțat acest lucru intr-un comunicat de presa. Potrivit…

- Cabral a scris pe blog un text emotionant despre sotia sa cu ocazia aniversarii a celor opt ani de casatorie. Incurcate sunt caile showbizului. Prima iubire a lui Stefan Banica Jr, sotia lui Cabral. Artistul i-a compus chiar si o melodie "S-au facut 8 ani de cand am facut femeie serioasa…