- Polițiștii locali din Timișoara au organizat, in aceasta dimineața, o ampla acțiune in cartierul Ronaț, pe Strada Sacului, in zona... The post Razie a polițiștilor in cartierul Ronaț. 18 persoane au fost depistate in locuințe improvizate appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un tanar care, in urma unei ințelegeri prealabile cu angajatul unei sali de jocuri, a reușit sa sustraga 12.000 de lei din seiful societații. In urma acțiunilor intreprinse de polițiști, banii au fost recuperați. La…

- Zece oameni au fost raniti intr-un accident in care au fost implicate un microbuz plin cu muncitori, o masina de teren si un autoturism. Autoritatile au activat planul rosu de interventie, mai ales ca mai multi oameni au ramas incarcerati. Toti cei zece oameni raniti au fost trasportati la spital.…

- Politistii clujeni au identificat, depistat si retinut, pentru 24 de ore, doi tineri banuiti de comiterea unei tâlharii.”La data de 22 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 7 Politie, au identificat si depistat doi tineri, de 21 si…

- Doua femei și doi barbați, din județele Gorj și Iași, au fost reținuți 24 de ore, intr-un dosar de evaziune fiscala. Cei patru sunt administratori de firme și se ocupa de deșeuri reciclabile. Polițiștii din cele doua județe au facut trei perche...

- Al zecelea trofeu din ”epoca moderna” a rugby-ului timișorean este și ultimul pentru vechea conducere Saracens. Finanțatorul Dan Dinu, care a pus practic bazele noii campioane, și vicepreședintele Dușan Filipaș, și-au anunțat azi plecarea. Cei doi spun ca vor ramane alaturi de trupa din Ronaț, dar in…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat de 62 de ani din Cluj-Napoca care a condus un autoturism pe strada Fagului din Cluj-Napoca, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Conform oamenilor legii, la data de 23 aprilie în jurul orei 07.10, politisti din cadrul Biroului Rutier…

- Polițiștii din cinci județe au falimentat o afacere extrem de profitabila, insa ilegala. Rețeaua destructurata de anchetatori era formata din 10 persoane. Din februarie, cei 10 au reușit sa pacaleasca 13 persoane cu aproape 200.000 de lei, prin metoda Accidentul.