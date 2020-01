Stiri pe aceeasi tema

- Ce este coronavirus Acesta este o afectiune respiratorie, transmisibila, care este similara cu cea a racelilor si gripelor. Noul virus - coronavirus- initial necunoscut pe scara larga pana acum - este asemanator cu SARS - Sindromul Respirator Acut Sever- care a facut prapad, ucigand…

- UPDATE – Autoritatile chineze au decis sa construiasca un al doilea spital, de 1300 de locuri, pentru a trata cazurile de coronavirus in epicentrul epidemiei, Wuhan. Un prim spital cu 1000 de paturi este deja in constructie in acest oras de 11 milioane de locuitori, care se afla in carantina. Si Hong…

- Un mare numar de festivitati prevazute pentru Anul Nou lunar urmau sa fie anulate astazi in China, unde autoritatile si-au dublat eforturile pentru a impiedica raspandirea unui nou coronavirus mortal, care a facut deja 41 de morti in aceasta tara, cu blocarea a peste 40 de milioane de persoane pentru…

- Un numar mare de festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate sambata in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune, scrie AFP.

- Compania de divertisment Cirque du Soleil a anuntat joi anularea,"pana la o notificare ulterioara", a tuturor reprezentatiilor sale programate la Hangzhou, in China, din cauza epidemiei de coronavirus, care a inceput sa se raspandeasca in intreaga lume si sa mobilizeze autoritatile sanitare internationale,…

- Virusul letal a ajuns in Statele Unite ale Americii. Autoritațile SUA au confirmat primul caz de coronavirus. Acesta a fost semnalat in statul Washington, in Seattle. Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor urmeaza sa faca un anunț oficial in seara de marți in legatura cu acest caz,…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…

- Virusul necunoscut depistat in China a pus in alerta si autoritatile romane. Cu toate ca nu avem zboruri directe cu China si sunt putine sanse de contaminare, spitalele din Romania au fost informate de existenta lui si Centrul National de supraveghere si Control al Bolilor a emis avertizari de calatorie.…