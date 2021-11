Colete blocate la Poștă. Cadourile pentru Crăciun ar putea ajunge la destinație anul viitor Multe colete care vin din strainatate se blocheaza la Poșta. In cazul in care ați comandat un cadou pentru Craciun de peste hotare trebuie sa luați in calcul ca pachetul ar putea ajunge la dumneavoastra cu intarziere. Oamenii se plang ca așteapta chiar și cateva saptamani pentru a-și primi coletele deși acestea sunt deja in depozitele de la Poșta Romana. Situația ar putea deveni și mai dificila in luna decembrie cand mulți dintre romani comanda cadouri sau primesc pachete de la rudele de peste hotare, conform Digi24. Reprezentanții Poștei Romane spun ca livrarile pot fi intarziate de formalitați.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

