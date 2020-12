Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara s-a dat alarma la Ambasada Israelului in Romania, dupa ce un colet suspect s-ar fi descoperit. La fața locului a intervenit de indata o echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informații!

- Joi, la ora 15.00 prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in curtea unei societați de pe strada Victor Babeș din municipiul Baia Mare se afla abandonat un bagaj. La fața locului s-au deplasat polițiștii, iar cei de la Biroul Rutier au restricționat traficul in zona pana la finalizarea verificarilor.…

- Echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii se deplaseaza in zona Pietei Victoria unde, miercuri, prin apel la 112, a fost anuntat un bagaj suspect intr-un autobuz. Autovehiculul a fost oprit la Piata Victoriei. "In urma unui apel la 112, a fost semnalat un bagaj suspect in autobuzul 783 din…

- O echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii se afla la Ministerul Transporturilor, dupa ce autoritatile au fost alertate cu privire la existenta unui bagaj suspect in curtea MT, informeaza SRI. Potrivit sursei citate, actiunea a fost demarata in urma unui apel la 112, in jurul…