Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a decorat vineri, de Ziua Culturii, mai multe personallitați și instituții culturale. Eugenia Voda, realizatoarea emisiunii "Profesioniștii" de la TVr a fost decorata cu Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Cavaler.

- Pele a murit la varsta de 82 de ani! Brazilianul se lupta de mai mult timp cu cancerul, iar corpul sau a cedat pe 29 decembrie 2022. Pele este considerat cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Nascut pe 23 octombrie 1940, legendarul brazilian a debutat la profesioniști la varsta de 15 ani, in…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de decorare a generalului-locotenent Pablo Salas Moreno, director adjunct operativ al Garzii Civile Spaniole, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Cavaler, cu insemn pentru militari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ca in fiecare an de Ziua Nationala, pe 1 decembrie presedintele Klaus Iohannis a conferit mai multe distinctii si a facut avansari in grad. Printre cei onorati cu aceasta ocazie s-au numarat si doi timisoreni. Astfel, chestorul Tiberiu Gim Giurea, seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, potrivit Decretului nr. 1379/ 28 noiembrie 2022, ec. Constantin Poiana, manager al Spitalului ,,Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși, a fost decorat de catre președintele Klaus-Werner Iohannis cu Ordinul ,,Meritul Sanitar” in grad de Cavaler,…

- Constantin Poiana, managerul spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhusi, a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul Sanitar” in grad de Cavaler, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni, de Ziua Naționala a Romaniei. Conform decretului, meritul i-a fost…

- Mandrie in randul tulcenilor Prefectul judetului Tulcea, Alexandru Dan Munteanu a fost decorat de presedintele Romaniei cu Ordinul "Barbatie si Credinta" in grad de Cavaler. Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare.In semn…

- Angajari MASIVE la Baile Sarate de la Ocna Mureș: Posturi de director, medic, bucatar, salvamar sau muncitor Angajari MASIVE la Baile Sarate de la Ocna Mureș: Posturi de director, medic, bucatar, salvamar sau muncitor Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat in ședința din data de 17 noiembrie,…