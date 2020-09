Stiri pe aceeasi tema

- In scolile din judetul Iasi au fost inregistrate, astazi, 8 cazuri noi de infectari cu virusul Sars CoV2. Sunt infectate trei cadre didactice si un elev de la Colegiul National „Mihail Sadoveanu” Pascani. De asemenea, au fost raportate cazuri in randul profesorilor si al elevilor la Colegiul Tehnic…

- Mai multe cadre didactice si elevi din judetul Iasi sunt infectati, in momentul de fata, cu virusul Sars COV-2, a declarat, astazi, liderul USLIP Iasi, Laviniu Lacusta. El a precizat ca la sindicat sunt raportate cazuri de infectari la gradinite din municipiu si din mediul rural, la Colegiul „Mihail…

- Potrivit informatiilor Ziarului de Iasi, elevii sunt din sase unitati diferite. Cazuri noi ar fi aparut la Scoala „Ion Simionescu", sursele ZDI afirmand ca inclusiv directoarea ar fi pozitiva. 32 de profesori s-ar afla in izolare pentru ca au cazuri in familie. Inspectoratul Scolar Judetean confirma…

- Cursurile la Colegiul National ‘Mihai Eminescu’ din Suceava se vor desfasura exclusiv online, timp de 14 zile, incepand de miercuri, dupa ce sase cadre didactice au fost depistate cu noul coronavirus, a declarat, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. El a spus ca, luni, cadrele didactice au…

- Cursurile la Colegiul National “Mihai Eminescu” din Suceava se vor derula, de miercuri, exclusiv on-line, timp de 14 zile, dupa ce cateva cadre didactice ale unitatii liceale au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus.In prima zi de școala - luni, 14 septembrie -, cadrele didactice de la Colegiul…

- "La momentul acesta, in conformitate cu ceea ce a transmis fiecare Inspectorat scolar, exista 106 cadre didactice spitalizate, 293 de cadre didiactice aflate in carantina care doresc sa-si desfasoare activitatea in sistem online,91 de cadre didactice care au intrat in concediu medical", a anuntat…

- Peste 1.200 de pacienti diagnosticati cu infectia cu noul coronavirus au fost internati pana acum in saloanele Spitalului de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva". Aproape 1.000 au fost externati. Pentru sceptici, ei sunt marturiile vii ca acest virus exista si face ravagii. Marturie pune si Paula Scateianu,…

- Sursele „Ziarului de Iasi" au precizat ca rezultatul a fost o surpriza pentru conducerea ISJ, care nu s-ar fi asteptat la aparitia acestor cazuri, surpriza ce a determinat si un blocaj informational dinspre institutie. Purtatorul de cuvant a precizat ca nu poate face niciun comentariu oficial, situatia…