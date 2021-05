Adevarat simbol al orașului vechi și nou, „Rareșul”, cum ii spune mai toata lumea pe aici, nici nu mai are nevoie, in fapt, de o carte de vizita; și-a scris-o singur, in timp, inca de la intemeiere, prin profesori și elevi de o inalta ținuta umana și intelectuala. Un liceu la fel de vertical ca poziția lui in oraș, un simbol al ascensiunii. Un adevarat bastion al invațamantului de calitate, al școlii romanești in ce a avut ea mai bun, mai așezat, ca valoare bine statornicita in ierarhia spirituala a cetații. Orice nemțean care se respecta ii cunoaște istoria – fiindca de așa ceva se poate vorbi…