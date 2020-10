Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii care refuza sa predea online „nu mai au ce cauta” in sistemul de educatie, a declarat, astazi, premierul Ludovic Orban, care a subliniat ca dascalii au obligatia sa se adapteze la orice situatie. „Nu pot accepta ideea ca exista cadre didactice care refuza sa isi exercite profesia si chiar…

- Monica Anisie, a afirmat ca un numar de circa 100.000 de elevi vor invata in scenariul rosu si anume in sistem online, iar inspectoratele scolare au transmis ca nu sunt probleme in asigurarea de echipamente, lucru care intra in sarcina unitatii de invatamant. Ministrul Educatiei a adaugat ca peste 96.312…

- Ministrul Educației Monica Anisie susține ca un procent de 87,7% dintre copii au tablete sau laptopuri, fie ca sunt ale acestora, fie ca sunt primite de la autoritațile locale. „Pentru fiecare unitate de invatamint in parte, in scenariul rosu, trebuie sa faca o interventie rapida, iar acolo unde nu…

- Monica Anisie a anuntat ca un procent de 87,7% dintre copii au tablete si laptopuri, unele fiind ale lor, in alte cazuri primite de la autoritatile locale sau inspectoratele judetene ori chiar de la unitatile de invatamant care avea in dotare astfel de dispozitive. Ministrul Educatiei a precizat…

- Inainte de a-l trimite la școala, parintele este cel care evalueaza starea de sanatate a copilului, dar și a intregii familii. Daca in familie exista persoane care au boli grave, parintele poate decide ca cel mic sa nu mearga la școala, dar trebuie sa anunțe acest lucru și sa aduca la școala o adeverința…

- MEC a anuntat, vineri, ca, in urma propunerilor inaintate de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, comitetele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta (CJSU/CMBSU) au emis hotararile privind scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca are date conform carora multi dintre parintii care aveau copiii inscrisi in invatamantul privat au facut demersuri pentru a-i transfera la unitatile de invatamant de stat. Anisie sustine ca nu stie care sunt motivele acestui fenomen, potrivit știri pe surse.…

- AN SCOLAR 2020-2021. Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online - n.r.). Exista puncte de vedere exprimate de specialiști, in special medici, care spun ca atat profesorii, cat și copiii, intr-un procent…