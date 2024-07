Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a efectuat astazi percheziții in legatura cu „ingerința Rusiei” in Parlamentul European, potrivit unui comunicat al procurorului federal belgian. Operațiunea este legata de afacerea „Russiagate” Perchezițiile, efectuate la o reședința privata din Bruxelles și in birourile Parlamentului European…

