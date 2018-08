Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor Veterinari din Romania (CMVR) precizeaza, intr-un comunicat remis miercuri, ca nu exista in nicio tara medici veterinari specialisti in pesta porcina africana si niciun medic veterinar nu este specialist intr-o anumita boala. "Nu exista in nicio tara din lume medici veterinari specialisti…

- Fostul premier al Romaniei Dacian Cioloș condamna lipsa de reacție a ministrului Agriculturii in criza pestei porcine africane care a ajuns și in Romania. Cioloș solicita demisia lui Petre Daea și vorbește despre asumare. „Eșecul cere asumare și asumarea cere demisie. Nu pricep cum un ministru, cel…

- Colegiul Medicilor Veterinari din Romania au reacționat dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ieri in conferinața de presa ca Romania nu are medici veterinari specializați pe pesta porcina africana . „Nu exista in nici o țara din lume medici veterinari specialiști in pesta porcina…

- Romania nu are specialisti, asa ca autoritatile nu pot decat sa puna in aplicare procedurile europene, inclusiv sacrificarea animalelor din zona focarelor. Petre Daea, ministrul Agriculturii: "In Romania nu exista niciun specialist. N-a fost o boala cunoscuta, care sa manifeste interes pentru cercetare,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marți, 28 august, ca Romania nu are specialiști in pesta porcina africana și ca, de aceaa, au fost chemați specialiști din afara țarii pentru a cauta soluții in combaterea acestei boli care afecteaza porcii. Un mistreț cu pesta porcina eutanasiat a fost…

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, e acuzat ca ar fi știut dinainte ca informația sa fie publica despre epidemia de pesta porcina africana și a scapat de 10.000 de porci. Acuzația ii aparține lui Catalin Tolontan care a descoperit ca din 13.500 de porci, in iulie 2017, ferma din Teleorman a lui…

- Romania apeleaza la ajutorul financiar al UE pentru fermierii romani afectați de apariția virusului pestei porcine africane și de masurile de intervenție, a declarat luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Consiliul Uniunii Europene.„Am socotit necesar, stimați colegi, sa va informez și sa ma…

- "Am socotit necesar, stimati colegi, sa va informez si sa ma folosesc de aceasta intalnire si sa solicit in numele tarii mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura n.r) si lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru…