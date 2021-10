Stiri pe aceeasi tema

- Prof. Dr. Daniel Coriu, presedintele Colegiul Medicilor din Romania, a transmis un mesaj referitor la informarea corecta in ceea ce priveste situatia actuala cu care ne confruntam.El spune ca a citit si a auzit in spatiul public teorii de genul: pandemia nu exista, este o banala raceala, prin vaccin…

- 20 de medici si asistenti medicali din Republica Moldova vor pleca sa ofere ajutor personalului medical la spitalul modular de la Letcani. Despre aceasta a anunțat vineri șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat în MAI Raed Arafat. „Am primit, prin…

- ”Ne aflam in fata unui nou val al pandemiei de COVID-19 – cel de-al 4-lea. Spitalele bucurestene sunt din nou in alerta. Medicii si intregul personal medic al sunt nevoiti iarasi sa faca fata numarului mare de pacienti, atat pe sectiile de COVID-19, cat si in ATI COVID-19. Nu trebuie insa uitat ca…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) a decis modificarea unui act normativ referitor la eliberarea certificatului de membru al organiației profesionale. Actul normativ, semnat de președintele CMR, prof.dr. Daniel Coriu, prevede ca Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor din Romania nr.…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) a decis modificarea unui act normativ referitor la eliberarea certificatului de membru al organiației profesionale. Documentul, semnat de președintele CMR, prof.dr. Daniel Coriu, prevede ca Decizia nr. 6/2021 modifica Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor…

- Prof. Dr. Daniel Coriu, presedintele Colegiului Medicilor din Romania a explicat intr-un interviu acordat News.ro cum ar trebui procedat in cazul personalului medical care refuza vaccinarea anti-COVID-19. In opinia sa, medicii si asistentii care nu doresc sa se vaccineze trebuie sa se testeze si sa…

- Saptamana aceasta urmeaza sa fie discutata o eventuala hotarare pentru masurile care vor fi in vigoare de la 1 august. Intre timp, in asteptarea valului 4, oficialii Ministerului Sanatatii au constatat ca doar putin peste jumatate din cadrele medicale din Romania sunt vaccinate, ceea ce a facut ca tot…

- Florin Cițu a avut, marți, o serie de discuție cu Raed Arafat, șeful DSU, in care a fost analizat calendarul relaxarilor masurilor anti-covid de la 1 august. Prim-ministrul a spus ca nu scapam de masca in interior deocamdata. „Relaxari, nu restricții. Nu scapam de masca in interior deocamdata. Ora de…