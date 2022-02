Stiri pe aceeasi tema

- Planul national de combatere a cancerului nu contine nicio masura recomandata de cel european in domeniu referitor la combaterea consumului de tutun, potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de Initiativa 2035 Fara Tutun, formata din peste 350 de ONG-uri din domeniul

- A crescut numarul medicilor citați in instanțe pentru plangeri penale facute de pacienți supraviețuitori sau aparținatori ai celor decedați din cauza Covid-19, semnaleaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”. Președintele Colegiul Medicilor din Romania (CMR),…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 19 ianuarie 2022, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul evenimentului de lansare a Planului Național de Combatere a Cancerului.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii:"Domnule ministru,Doamnelor și domnilor parlamentari,Stimați…

- Reprezentanții persoanelor cu afecțiuni oncologice, hemato- oncologice și cu boli cronice din Romania considera ca autoritațile ar trebui sa-și prioritizeze eforturile spre screening și diagnostic timpuriu in cancer, eliminarea factorilor de risc, imbunatațirea accesului la tratamente inovatoare. Chestionarul…

- In țara noastra sunt aproximativ15.000 de medici de familie, un numar total insuficient, deficit major inregistrandu-se in multe județe printre care Harghita, Covasna, Galați, Tulcea, inclusiv in municipiul București, semnaleaza prof. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR).…

- Kosovo a solicitat aderarea la Uniunea Europeana-UE deși independența sa nu este recunoscuta de cinci state membre, inclusiv Romania, anunța Aleph News . In cadrul intalnirii cu membrii Consiliului de Stabilizare și Asociere, desfașurata astazi la Bruxelles, premierul kosovar Albin Kurti a informat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a discutat in ședința de vineri o propunere a Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) ca la intrarea in Romania sa fie obligatorie prezentarea unui test PCR, inclusiv pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19. Propunerea ar urma sa fie rediscutata…

- Premierul Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si șeful DSU, Raed Arafat, discuta, cu reprezentanții cultelor din Romania, despre introducerea certificatului verde pentru accesul in biserici. Este prima runda de discutii purtate de oficiali cu liderii cultelor din Romania, iar o decizie…