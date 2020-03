Colegiul Medicilor Iasi: Personalul sanitar nu e protejat de contaminarea cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bihor, care se afla, miercuri, in judetul Mures, a sunat la 112 si a anuntat ca a revenit din Italia si are simptome specifice infectiei cu coronavirus. El a fost internat in Sectia de Boli Infectioase din Targu Mures pana la aflarea rezultatelor testului, potrivit news.ro.”Astazi,…

- Sindicatele din sanatate i-au adresat ministrului Sanatatii un document in care cer sporuri intre 55% si 85% din salariu si pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar ce trateaza pacientii cu coronavirus, invocand prevederile legale referitoare la personalul care participa…

- Dupa ce primul caz de coronavirus din Romania a fost confirmat in județul Gorj, autoritațile s-au mobilizat pentru o ancheta epidemiologica. Toți cei care au intrat direct sau indirect in contact cu barbatul e 25 de ani, bolnav de Covid-19, trebuie sa se supuna indicațiilor impuse de personalul medical.…

- Mai multe ministere de linie sunt responsabile pentru limitarea efectelor "pandemiei" de coronavirus iar Guvernul a emis ordonanta de urgenta pentru achizitionarea, in regim de urgenta, de echipamente care sunt necesare in astfel de situatii de criza, a declarat marti vice-premierul Raluca Turcan. "In…

- In urma cu aproape doua ore, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacau s-a prezentat o persoana care acuza simptome specifice gripei. A trezit insa suspiciuni faptul ca, așa cum a declarat, in urma cu opt zile tocmai venise din China. S-au luat imediat masurile specifice, s-au prelevat…

- Spitalele din Wuhan, orașul chinez din centrul focarului de infecție cu noul coronavirus, au adresat un apel public prin care cer sprijin pentru a obține materiale medicale de protecție precum maști și halate in contextul in care unitațile medicale constata diminuarea stocurilor, iar numarul de cazuri…