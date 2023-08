Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor din Romania anunta, miercuri dupa-amiaza, ca institutia s-a autosesizat, prin colegiile teritoriale din Botosani si Gorj, si face anchete disciplinare cu privire la medicii implicati in cazul de la Maternitatea „Mavromati” din Botosani, unde o tanara cu sarcina oprita din evolutie…

- Ministerul Sanatații a lansat in consultare publica, la inceputul lunii august, Strategia naționala de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 - 2030. La nici doua saptamani distanța, din cauza unor informații aparute in spațiul public, oficialii au revenit cu clarificari. Cea mai importanta ar fi…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a precizat ca vaccinarea nu este si nu va deveni obligatorie in Romania, iar strategia nationala de vaccinare „asigura acces echitabil pentru oricine, fara sa impuna vreo obligativitate”. „Strategia nationala de vaccinare asigura acces echitabil pentru oricine, fara…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut recent un anunț important cu privire la eliberarea cardului de sanatate. Rafila a afirmat recent ca exista in discutie scaderea varstei, care este in prezent 18 ani, de la care se elibereaza cardul de sanatate, mentionand ca acest lucru tine de Casa Nationala…

- Premierul Marcel Ciolacu este decis sa rezolve, pana in toamna, problema pensiilor speciale și interdicția cumulului pensiei cu salariu. Proiectele reprezinta jaloane in PNRR și Romania nu-și permite sa nu realizeze la timp reformele cerute de Comisia Europeana.Cele doua legi au fost contestate la…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi in sedinta de Guvern ca schema de sustinere pentru industria materialelor de constructii intra in prima lectura si urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare. Premierul a afirmat ca o prioritate a Guvernului introdusa in prima lectura in sedinta de Guvern, se refera…