Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor din Romania solicita testarea imediata a tuturor medicilor din tara, cu prioritate, dar si testarea tuturor pacientilor care mai sunt acceptati in spitale, avand in vedere transmiterea comunitara a virusului COVID 19. Biroul Executiv al CMR a transmis, joi, cateva solicitari…

- Colegiul Medicilor din Romania a solicitat joi "testarea imediata" a tuturor doctorilor din tara "cu prioritate". "Cu toate ca, incepand cu discursurile presedintelui Klaus Iohannis, ale premierului Ludovic Orban si ale ministrului demisionar Victor Costache, s-a solicitat protectia fizica si biologica…

- Președintele Klaus Iohannis a prezidat marți, o videoconferința cu managerii de spitale si cu reprezentantii Guvernului, in frunte cu premierului Ludovic Orban. Seful statului le-a promis cadrelor medicale echipamente si dezinfectanti si i-a cerut ministrului Sanatatii sa puna in aplicare consultațiile…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a solicitat, marti, managerilor de spitale sa asigure in timp real toate conditiile pentru garantarea serviciilor medicale catre pacienti, cu protejarea personalului medical.

- Au fost anunțate noi reguli de catre Institutul National de Sanatate Publica, in privinta testarii pentru noul coronavirus, informeaza Libertatea. Strategia autoritatilor e axata pe detectarea rapida a cazurilor de COVID-19, in vederea limitarii transmiterii, și pe obținerea de dovezi de transmitere…

- ”Nici macar simptomatologia nu ni s-a explicat. Poate ca au facut ceva instructaje la UPU, dar pacienții vin peste tot la un spital de urgența și e vorba și de felul in care ne putem proteja noi, medicii”, a spus pentru Libertatea un medic de la unul dintre cele mai mari spitale de urgența din Capitala.Responsabilii…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a precizat ca este in desfașurare o ancheta a Colegiului Medicilor in cazul copilului de 4 ani, mort in urma unei banale anestezii la cabinetul stomatologic.Colegiul Medicilor ancheteaza cazul copilului de patru ani care a murit, dupa ce a fost anesteziat la o clinica…