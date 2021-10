Stiri pe aceeasi tema

- ”Știu ca mulți dintre dumneavoastra, atat colegi medici cat și cetațeni, ați considerat ca astfel de decizii trebuiau luate pana acum și cu siguranța aveți dreptate. Din pacate prerogativele mele și ale CMR sunt limitate, iar pentru astfel de situații se parcurg proceduri disciplinare de lunga durata…

- Presedintele Colegiului Medicilor Daniel Coriu avertizeaza ca va sustine cu toata taria sanctionarea oricarui medic prin suspendarea exercitarii profesiei, daca prezinta in spatiul public teorii care nu sunt validate stiintific, periclitand astfel sanatatea publica. ”Am citit si am auzit in spatiul…

- Prof. Dr. Daniel Coriu, presedintele Colegiul Medicilor din Romania, a transmis un mesaj referitor la informarea corecta in ceea ce priveste situatia actuala cu care ne confruntam.El spune ca a citit si a auzit in spatiul public teorii de genul: pandemia nu exista, este o banala raceala, prin vaccin…

- Presedintele Colegiului Medicilor Daniel Coriu spune ca a vazut și citit in spațiul public discursuri care susțin ca ”pandemia nu exista” sau ca ”vaccinul te omoare”, insa situația pandemiei din Romania este dramatica. Medicul avertizeaza ca va sustine ca orice medic sa fie suspendat din a-și exercita…

- Medicul Raluca Prepelița analizeaza rezultatele unui studiu realizat de medicii psiatri ai Institutului de Psihiatrie „Socola”, care releva date ingrijoratoare ale efectelor pandemiei asupra psihicului uman. Sanatatea mintala a cunoscut noi valențe de ordin adaptativ și terapeutic, in ultimul an și…

- O problema tot mai discutata in aceste zile: vaccinul antigripal va putea fi facut in acelasi timp cu vaccinul anti-COVID? Si asta indiferent ca este vorba despre o a treia doza, sau de primele doze? Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare, a raspuns afirmativ ieri la aceste intrebari,…

- CMR a cerut, intr-un comunicat de presa, verificarea rapida a „informațiilor legate de existenta unor persoane care ar fi obtinut intr-un mod fraudulos adeverinte de vaccinare impotriva noului coronavirus, fara a se vaccina in realitate, si sa ia masurile legale care se impun”.Biroul Executiv al CMR…

- Intrebat ce masuri are in vedere Guvernul, Cițu a raspuns:"Aceleasi masuri pe care le-am avut si pentru valul unu, doi, trei, in plus avem vaccin. (...) Desi in spatiul public se spunea ca nu o ducem bine, am iesit din aceste valuri mult mai bine decat celelalte tari, fara sa inchidem economia. Va asigur…