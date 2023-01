Stiri pe aceeasi tema

- Conditionarea actului medical de plata informala este o practica inacceptabila, pe care Colegiul Medicilor din Romania o condamna cu fermitate, a afirmat sambata presedintele CMR, Daniel Coriu. Precizarile acestuia vin in contextul informatiilor care fac referire la ancheta demarata in cazul medicului…

- Conditionarea actului medical de plata informala este o practica inacceptabila, pe care Colegiul Medicilor din Romania o condamna cu fermitate, a afirmat sambata presedintele CMR, Daniel Coriu, transmite Agerpres.ro. Precizarile acestuia vin in contextul informatiilor care fac referire la ancheta demarata…

- Medic oncolog de la Spitalul Județean Suceava, reținut pentru MITA. In doar o saptamana, ar fi primit de 60 de ori șpaga Un medic de la Secția de oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou“ Suceava a fost reținut, fiind acuzat de luare de mita. Medicul este acuzat ca a…

- Primul caz de Flurona, denumirea folosita pentru dubla infecție cu gripa și Covid 19, s-a inregistrat in județul Suceava la un copil de 5 luni, a informat, sambata, 14 ianuarie, dr. Dan Teodorovici, purtatorul de cuvant al Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou ” din Suceava, citat de…

- Primul caz de Flurona, adica imbolnavirea de gripa și Covid-19 simultan, s-a inregistrat in județul Suceava la un copil de 5 luni, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Spitalului Județean de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou " din Suceava, dr Dan Teodorovici.Ca simptomatologie ...

- Medicii de la maternitatea Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava au adus pe lume 10 copii, in prima zi a acestui an. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca in ziua de 1 ianuarie a.c. s-au nascut 6 fete și 4 baieți, cu greutate ...

- Vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barba, a primit Diploma de Apreciere de la prof.univ.dr. Daniel Coriu, Președintele Colegiului Medicilor din Romania și Președinte al Societații Romane de Hematologie, acordata Consiliului Județean Suceava in semn de inalta recunoștința pentru sprijinul acordat in…

- In cadrul unei noi intalniri cu medicii din teritoriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania, prof. dr. Daniel Coriu, a afirmat ca sistemul actual al polițelor de malpraxis nu le ofera medicilor o protecție reala și ar trebui schimbat, dupa modelul RCA. O noua dezbatere a Biroului Executiv…