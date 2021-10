Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor din Municipiul București a trimis, miercuri, o scrisoare deschisa in care face apel la populația Romaniei sa se vaccineze anti-COVID-19, precizand ca personalul medical a ajuns la limita, in contextul creșterii cazurilor noi de coronavirus.„Noua, corpului medical, ne este din ce in…

- Valul de imbolnaviri de COVID-19 atat in randul populației, cat și in randul cadrelor medicale face ca in fiecare zi sa asistam la tragedii: oameni care mor, familii aflate in suferința. In acest context, Colegiul Medicilor din București fac apel la populație sa se vaccineze, argumentand ca „medicina…

- Potrivit DSP Timiș, de la debutul pandemiei de coronavirus și pana in prezent, la nivelul județului, au fost inregistrate 1.072 de azuri de infectare cu SARS-CoV2 in randul cadrelor medicale. Intrebat ce parere are despre vaccinarea obligatorie a personalului medical, medicul Cristian Oancea, managerul…

- Saisprezece copii si adolescenti sunt infectati cu virusul SARS-CoV-2, in judetul Vrancea. In acest moment, trei dintre acestia au nevoie de asistența specializata, in spital, anunța Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. La nivel național, joi, 16 septembrie, s-au inregistrat 4.441 de cazuri noi…

- Colegiul Medicilor din Bucuresti trage un semnal de alarma și cere masuri urgente pentru a evita riscul epuizarii si ajungerii in burnout a personalului medical aflat in prima linie a luptei cu COVID, in contextul in care spitalele sunt din nou in alerta in fața valului patru al pandemiei, potrivit…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, sambata, o crestere a numarului de noi cazuri de infectari cu SARS-CoV-2, in ultimele 24 de ore fiind confirmate pozitiv 73 de persoane, din care 35 in Timisoara. Alte 18 localitati din judet au intre unu si patru cazuri noi de COVID. Au fost depistate cu…

- Personalul din sistemul de sanatate este vulnerabil in fata anuntatului val 4 al epidemiei Covid. Aproape 40% dintre angajatii unitatilor medicale de stat nu au imunitate in fata virusului. Desi au avut posibilitatea de a se vaccina inca de la inceputul campaniei, de la sfarsitul anului 2020, un procent…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, susține ca la jumatatea lunii septembrie Romania ar putea avea peste 1.500 de cazuri de Covid-19 pe zi. „In ultimele doua saptamani se constata o ușoara creștere a mediei cazurilor pe fiecare saptamana. Practic daca ne uitam in ultimele…