Medicul pneumolog din Oradea poate astfel sa profeseze in continuare. Pentru ca Primaria și Guvernul nu mai dau bani, Patriarhul Daniel cere ajutor romanilor pentru Catedrala In plus, pana in prezent, pe numele medicului nu exista nicio plangere scrisa din partea vreunui pacient. Bebeluși nascuți cu anticorpi impotriva COVID-19. Cum a fost posibil In cazul in care medicul va continua cu declaratiile de genul celor facute pana acum in spatiul public, atunci va interveni Comisia de Disciplina si va face o ancheta in acest caz. Pana atunci, potrivit deciziei Colegiului Medicilor,…