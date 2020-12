In Statele Unite, marii electori se reunesc luni in adunarile legislativelor din fiecare stat al federatiei pentru a-l vota in mod oficial pe Joe Biden drept viitorul presedinte al tarii, punand astfel capat efectiv tentativei frenetice, dar esuate, a presedintelui in functie Donald Trump de a rasturna infrangerea suferita in alegerile de la 3 noiembrie, noteaza Reuters, according to AGERPRES.

Voturile electorilor din fiecare stat, in mod traditional o formalitate, au dobandit in acest an o semnificatie in plus dat fiind asaltul fara precedent dat de Trump asupra procesului democratic…