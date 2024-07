Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Covaci, in varsta de 76 de ani, a fost internat la Spitalul Județean Timișoara pe 22 martie, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier. Problemele de sanatate au inceput la inceputul lunii martie, cand artistul a inceput sa resimta amorțirea feței și probleme de vedere. Un RMN efectuat…

- Social media este plina de afirmații conform carora obiceiurile zilnice va pot afecta pielea. De asemenea, sunt pline de recomandari sau reclame pentru produse care va pot proteja.Acum, social media are in vizor lumina albastra de la dispozitivele noastre, conform Sciencealert.com.

- Liderul formatiei Phoenix, Nicu Covaci, a fost internat in Sectia ATI a Spitalului Judetean Timisoara, la finalul sedintelor de radioterapie dupa operatia pe creier din luna martie 2024. Colegii de trupa afirma ca este intr-o stare stabila, relateaza news.ro. Potrivit medicilor, Nicu Covaci a terminal…

- Liderul formatiei Phoenix, Nicu Covaci, a fost internat, joi seara, in Sectia ATI a Spitalului Judetean Timisoara, dupa ce s-a simțit rau. Artistul terminase ședințele de radioterapie dupa operatia pe creier din luna martie 2024, relateaza Opinia Timișoarei și News.ro. „Nicu Covaci este intr-o stare…

