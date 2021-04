Stiri pe aceeasi tema

- Colectivul artistic MSCHF, care a lansat, in urma unei colaborari cu rapperul Lil Nas X, ''Pantofii Satan'', ce contin, potrivit producatorului, picaturi de sange uman in interiorul talpilor, a primit ordin sa sisteze livrarile in urma unei actiuni in justitie introdusa de Nike, potrivit…

- Colectivul artistic MSCHF, care a lansat, in urma unei colaborari cu rapperul Lil Nas X, ''Pantofii Satan'', ce contin, potrivit producatorului, picaturi de sange uman in interiorul talpilor, a primit ordin sa sisteze livrarile in urma unei actiuni in justitie introdusa de Nike, potrivit unor documente…

- Un judecator federal american a dat joi castig de cauza unei plangeri facuta de Nike, ordonand unei companii din Brooklyn sa opreasca vanzarile viitoare de „Pantofii Satanei“ pe care i-a produs in colaborare cu rapperul Lil Nas X, potrivit Reuters.

- Judecatorul districtual Eric Komitee din Brooklyn a luat decizia la trei zile dupa ce Nike a dat in judecata MSCHF Product Studio, afirmand ca pantofii sport in culorile rosu si negru, care poarta logo-ul “swoosh” al Nike si au ca tema diavolul, ii incalca marca. Pantoii sunt versiuni personalizate…

- MSCHF, un colectiv artistic din Brooklyn, a fost dat in judecata de compania americana Nike pentru lansarea unui model de incaltaminte controversat, denumit „Pantofii Satan”, ce contin picaturi de sange uman in interiorul talpilor. Acest model sport de pantofi, vandut cu 1.018 de dolari, au ca elemente…

- Nike il da in judecata pe producatorul „Satan Shoes”, realizați pentru rapperul Lil Nas X și pentru noul sau single, MONTERO (Call Me By Your Name). Compania spune ca design-ul acestora a fost copiat dupa modelul Nike Air Max 97, iar aceasta spune ca pantofii „Satan” prezinta in mod vizibil celebrul…

- Pantofii sport de 1.018 dolari, pe care sunt inspcriptionate o cruce intoarsa, o pentagrama si „Luke 10:18” (Luca 10:18), au fost realizati folosind un model Nike Air Max din 1997. MSCHF a lansat 666 astfel de perechi, luni, in colaborare cu rapperul Lil Nas X, si a spus ca au fost vandute toate in…

- Nike da in judecata grupul de artisti din Brooklyn MSCHF dupa ce acesta a lansat luni impreuna cu rapperul Lil Nas X „adidasi ai lui Satan”modificand incaltaminte originala Air Max 97.