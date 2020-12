Jurnaliștii celebrei reviste Rolling Stones au desemnat documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, drept cel mai bun film documentar al anului. Lansat in cinematografele din toata lumea in luna noiembrie a acestui an, documentarul despre incendiul de la clubul Colectiv din București și ancheta jurnalistica de dupa aceea, a impresionat pe toata lumea. Impactul pe care acest film l-a avut este cu atat mai mare cu cat a fost lansat in plina pandemie și criza sanitara mondiala. ”