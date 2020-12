"Colectiv", de Alexander Nanau, a fost ales cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film &"Colectiv&", în regia lui Alexander Nanau, a fost desemnat sâmbata seara cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film, în cadrul unei ceremonii desfasurate online din cauza pandemiei si dominata de filmul danez &"Another Round&", de Thomas Vinterberg, informeaza Agerpres.



Documentarul &"Colectiv" spune povestea primului an de dupa incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015.



&"Este o mare onoare. As vrea sa le multumesc membrilor Academiei. Protagonistul nostru este un jurnalist independent care are curajul sa dezvaluie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

