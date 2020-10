Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș continua seria buna, de cand Ionuț Moșteanu l-a inlocuit pe banca tehnica pe Ionuț Badea. A invins in aceasta seara acasa, pe stadionul Nicolae Dobrin, cu 2-1 pe FC Voluntari. (1-0 la pauza). Cu 7 puncte obținute din 9 posibile, aferente ultimelor trei runde, alb violeții par sa-și fi gasit…

- FC Argeș - FC Voluntari este partida care deschide runda a 9-a din Liga I. Partida de pe stadionul ”Nicolae Dobrin” din Pitești va incepe la ora 18:00. Meciul direct le prinde pe FC Argeș și FC Voluntari in doua perioade total diferite. Piteștenii și-au schimbat antrenorul și au inceput sa adune puncte,…

- Astazi se implinesc 48 de ani de la cel mai mare meci din istoria echipei FC Argeș, respectiv victoria din Cupa Campionilor Europeni impotriva celor de la Real Madrid. Insuși Santiago Bernabeu a venit la Pitești, iar dupa meci a vrut sa il cumpere pe Nicolae Dobrin. FC Argeș a caștigat cu 2-1. Meciul…

- Meciul FC Viitorul FC Arges se disputa duminica, 25 octombrie, de la ora 18.45. In sapte meciuri de campionat, echipa de pe litoral a acumulat noua puncte. In etapa precedenta, formatia de pe litoral a castigat in deplasare cu FC Voluntari 2 0 . FC Viitorul are o serie de patru meciuri la rand fara…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, modificari ale programului etapei a noua a Ligii I la fotbal. Runda va avea loc în perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2020.Conform noului program, meciul Dinamo - Astra Giurgiu, care era programat în 31 octombrie, va avea loc în…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapei a 7-a din Liga 1, care se va juca dupa pauza datorata meciurilor internaționale. Etapa a 7-a va incepe vineri 16 octombrie, cu meciul dintre FC Argeș și Astra. Tot in acea zi se va juca și partida Academica Clinceni – FCSB. Duminica, 17 octombrie,…

- Suporterii lui Hermannstadt nu au acceptat decizia conducerii de a imprumuta peste noapte jucatori la FCSB, pentru meciul cu Slovan Liberec, și și-au exprimat nemulțumirea printr-un banner afișan la stadionul din Sibiu. "La primul apel ați raspuns "Prezent!", Sibiul nu e satelitul unui cioban…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, a prefatat astazi meciul cu FC Arges. Confruntarea din etapa 5 a Ligii 1 va avea loc vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin“ din Pitesti. Tehnicianul Stiintei a subliniat ideea ca elevii sai s-au antrenat bine si trebuie…