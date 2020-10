Stiri pe aceeasi tema

- Familiile nevoiașe din Capitala vor primi lemne de foc din partea Primariei. Este vorba despre 241 de beneficiari. Livrarea materialului a inceput de astazi, anunța Tudor Girbu, consilierul edilului Capitalei.

- CHIȘINAU, 18 oct - Sputnik. Un accident mai puțin obișnuit s-a produs in aceasta noapte in Capitala. Un șofer a intrat cu mașina de lux direct in monumentul Ștefan cel Mare și Sfant din centrul orașului. Mai mulți martori s-au adunat la fața locului. Unii au facut poze și le-au postat pe rețelele…

- CHIȘINAU, 31 aug- Sputnik. De la ora 10:00, consilierii municipali discuta despre redeschiderea gradinițelor și școlilor incepand cu ziua de maine și nu pot ajunge la un numitor comun. © Sputnik / Mihai Caraus. Cat de pregatite sunt școlile și gradinițele din Capitala pentru noul an de studiiIndignat…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, anunța ca au fost livrate inca 30 de autobuze hybrid. Acestea vor intra pe liniile 178 și 133 ale STB.„Green report! Au sosit in Bucuresti inca 30 de autobuze hybrid Mercedes Citaro, din totalul de 130 achizitionate, pe langa cele 27 deja…

- Muncitorii indieni angajati la o firma privata de constructii din Bucuresti depistati pozitivi covid vor primi toate ingrijirile medicale de care au nevoie la spitalele din Capitala, iar pe cei fara simptome ii vom carantina intr-o cladire pe care o punem la dispozitie in astfel de situatii, anunta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat miercuri, intr-un live pe Facebook, o parte din echipa propusa de PSD pentru Consiliul General, sustinand ca persoanele aflate pe locuri eligibile acopera intreaga activitate socio-profesionala necesara in CGMB. "Sunt oameni tineri, dinamici,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca se reia programul destinat cuplurilor infertile din Capitala. Detaliile legate de program au fost postate de edil pe Facebook."De Sfanta Maria, o veste aducatoare de speranta! Reluam chiar acum inscrierile pentru Proiectul FIV2 –„O sansa pentru…