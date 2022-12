Colecționarii români, între arta de patrimoniu și contemporană / Cum au evoluat preferințele colecționarilor români Noi preferințe ale colecționarilor pentru arta romaneasca, noi recorduri de autor și neașteptate surprize au fost stabilite in cadrul Licitației de Iarna, cel mai insemnat eveniment al pieței romanești de arta din acest sezon, desfașurata saptamana trecuta, joi, 15 decembrie, la Casa de Licitații A10 by Artmark. Licitația de Iarna a inregistrat o rata de adjudecare de 76% și vanzari totale de 854.550 euro (in creștere cu 5,7% fața de totalul Licitației de Toamna din luna octombrie, finalizata cu 808.150 euro). La licitație au participat 255 de palete (din care 66% online, iar celelalte in sala… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

