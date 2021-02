Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 24 feb – Sputnik. Cleopatra Stratan traiește o frumoasa poveste de dragoste pe care o impartașește cu fanii sai de pe rețelele de socializare. Iubitul sau este Edward Sandala, cu care formeaza un cuplu de aproximativ un an, dupa ce prietenia lor s-a transformat intr-o frumoasa poveste…

- Lidia Buble vrea sa devina fashionista. Ce mix ciudat de ținute de firma alege! Lidia Buble este una dintre cele mai de succes artiste din peisajul artistic romanesc. In plus, e pasionata de moda și alege intotdeauna ținute spectaculoase și piese exclusiviste de la branduri celebre. Vezi aceasta postare…

- Manichiura in trend in 2021 Trend-urile in materie de manichiura sunt in continua schimbare. Specialiștii in domeniu au stabilit deja ce unghii se poarta in 2021. Iata in continuare cateva modele din care poți sa alegi. Accente de negru Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de…

- Adelina Pestrițu, parada modei in Maldive. Cum s-a pozat! Adelina Pestrițu a fugit de frigul din Romania și se delecteaza in aceasta perioada cu peisajele exotice din Maldive. Nu a plecat singura, ci alaturi de soțul ei, Virgil Șteblea, dar și de micuța Zeny. Vezi aceasta postare pe Instagram O…

- Tunsori și coafuri in trend in 2021. Exemple de la vedete! A inceput un nou an, așa ca s-au schimbat tendințele și in materie de par. Stilistul vedetelor de la Hollywood, Chris Appleton, a dezvaluit ce tunsori și coafuri sunt in trend in anul 2021. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita…

- Cei mai frumoși brazi de Craciuni din casele vedetelor Este Ajunul Craciunului, insa celebritațile și-au impodobit casele de Sarbatoare deja de zile bune. Iata in continuare cei mai frumoși brazi de Craciuni din casele vedetelor. Kim Kardashian Ayda Field și Robbie Williams Vezi aceasta postare pe…

- Ce unghii se poarta in 2021 Trend-urile in materie de manichiura sunt in continua schimbare. Specialiștii in domeniu au stabilit deja ce unghii se poarta in 2021. Unele femei vor opta pentru manichiuri indraznețe, in vreme ce altele vor prefera unghiile naturale. Nuanțe metalice mate Vezi aceasta…