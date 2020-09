Colecție de modă inspirată din motive tradiționale românești, la New York Fashion Week Designerul Dorin Negrau a pregatit special pentru piața de fashion din SUA lansarea colecției de vara 2021, precum și intrarea intr-un nou magazin din State pana la finele acestui an. Designerul și-a prezentat colecția pe podiumul online al New York Fashion Week, in perioada 11-16 septembrie, eveniment care se regasește și pe pagina sa de Facebook. Colecția este inspirata din motivele tradiționale romanești din Bihor. De fapt, dupa cum exemplifica Dorin Negrau, colecția este inspirata de o anume broderie din Țara Crișurilor. Colecția a fost filmata la Muzeul Satului “Este prima data cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

