Colecția Vrâncean, la Galeriile de artă „Alfa” Colecția Vrancean conține cateva sute de lucrari de pictura, cateva sute de mozaicuri și cateva zeci de sculpturi. Din anul 2003 organizez și finanțez in fiecare an simpozioane de arta cu participarea a 15-20 de artiști plastici la fiecare simpozion, artiști plastici atat din țara cat și din strainatate (Germania, S.U.A., Ungaria, Bulgaria). Simpozioanele se […] Articolul Colecția Vrancean, la Galeriile de arta „Alfa” apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La an aniversar, rezultate pe masura. Sport Club Municipal Bacau se desparte de anul in care a aniversat șapte decenii de existența cu o prețioasa medalie in intrecerile continentale. Prezent la Campionatul European de juniori ce se desfașoara in Bulgaria, la Sofia, boxerul SCM Bacau, Saly Marian Palapiuc…

- Noua cetateni din Afganistan au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II și I ascunsi in doua automarfare incarcate cu seminte de floarea soarelui, respectiv saci cu orez. Tinerii, solicitanti de azil in Romania, au incercat sa treaca ilegal…

- Un sfert din populatia Romaiei traieste in locuinte cu toaleta in curte, procent de peste zece ori mai mult fața de media UE Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE, Romania fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape…

- Da, expozitia de arta plastica cu lucrari de pictura, sculptura, grafica si multimedia, deschisa cu ocazia manifestarii „Noaptea Muzeelor”, sambata, 14 noiembrie, la Galeriile ALFA, nu a beneficiat de un vernisaj oficial, asa cum ar fi meritat cu prisosinta, deoarece Covid-19 face legea: rasfirati,…

- Datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca productia industriala a scazut cu 0,4% in zona euro si a inregistrat o crestere zero in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus…

- Cand vine vorba de achiziționarea unei mașini la mana a doua, șoferii iși doresc un autoturism cat mai ieftin și cat mai puțin uzat. Starea generala a mașinii este adesea descrisa de kilometraj, dar acest lucru este de multe ori uitat sau pur și simplu trecut cu vederea. Cumparatorii pot plati mai muți…

- Compania Nationala Posta Romana a efectuat prima cursa directa pe ruta Bucuresti – Timisoara – Londra. Transportul postal va asigura schimbul de trimiteri intre Marea Britanie si Romania. Cursa auto a fost inaugurata luni, odata cu plecarea primului transportcatre Londra, efectuat cu autoutilitara si…

- ”AFI Europe Romania inaugureaza AFI Brasov, un proiect mixt dezvoltat in centrul Romaniei, la Brasov. AFI Brasov reprezinta modelul care imbina un centru comercial modern, dezvoltat pe 3 etaje cu o suprafata inchiriabila totala de 45.000 mp si birouri de tip clasa A, cu o suprafata inchiriabila totala…