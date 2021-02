Colectia ta de primavara Vine primavara cu pasi repezi. Ziua e din ce in ce mai lunga si parca ne revine cheful de distractie. Natura se reinnoieste, e cazul sa o faci si tu. Cu o tura pe la mall sau niste surf virtual poti bifa un nou look pentru sezonul cald. Pas cu pas, cu inspiratie si un card de credit, noul tu vine sa cucereasca primavara.



Haine



Geaca de blugi, geaca de piele si poate un hanorac colorat. Blugii obositi de iarna ne privesc si cer sa fie curand lasati sa se odihneasca in sifonier. Noi ii privim inapoi cu multa compasiune si speram, de asemenea, ca vremea buna sa vina si sa putem… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

