Colecția Huțulii Maramureșeni din Repedea Fundația Ucrainienilor Huțuli din Romania, in parteneriat cu Asociația SINAPTICA – Maramureș, anunța inaugurarea Colecției Huțulii Maramureșeni din Repedea. Evenimentul are loc in ziua de 11 noiembrie, ora 13.00, in comuna Repedea, județul Maramureș și este organizat in cadrul proiectului Colecția Huțulii Maramureșeni din Repedea. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Realizarea colecției a presupus refuncționalizarea unei foste construcții-anexa și amenajarea acesteia astfel incat sa poata gazdui expunerea unor obiecte reprezentative… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Țaranesc Creștin Democrat (PNȚCD) a hotarât în forurile statutare sa o susțina pe Viorica Dancila la alegerile prezidențiale, potrivit unui comunicat de presa citat de Mediafax. PNȚCD acuza Facebook ca a blocat pagina de Facebook a partidului, imediat dupa postarea anunțului.„Comitetul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a lansat provocarea #timpulsacitim, prin care le cere romanilor sa citeasca o pagina dintr-o carte, iar mai apoi sa provoace și alte persoane sa ii urmeze exemplul. „Lumea aparține celor care citesc, pentru ca atunci cand citești o carte e ca și cum ai…

- Neatentia la volan, in special utilizarea telefonului mobil in timpul sofatului, reprezinta una dintre cele mai serioase cauze de producere a accidentelor mortale. Un studiu publicat in septembrie 2019, pe Carsurance, arata ca 21% dintre șoferii tineri implicați in accident rutier, au fost distrași…

- Deputata Oana Bizgan, care a fost aleasa pe listele USR dar a devenit ulterior independenta, a anuntat ca lipseste de la votarea motiunii de cenzura pentru a participa la o conferinta de dezvoltare personala.

- De la puterea unei mame, la puterea unei comunitati. Asa s-ar putea rezuma parcursul Atenei Boca, cea care a fondat in urma cu 6 ani "LaPrimulBebe", cea mai ampla miscare si comunitate pentru mame educate si implicate profesional si social din Romania. De la un grup cu 10 persoane, "LaPrimulBebe"…

- A inceput razboiul in online Dan Barna vs Klaus Iohannis! Președintele Klaus Iohannis este atacat pe o pagina care folosește elemente din identitatea politica și vizuala a partidului USR. Pe pagina de Facebook „Salvam Romanie” apar doua clipuri in care Klaus Iohannis este atacat dur, mandatul sau…

- HBO Romania i-a trimis lui Alexandru Cumpanașu o ”notificare de inlaturare” de pe contul sau de Facebook a unei imagini protejate de drepturi de autor, au declarat pentru G4Media.ro reprezentanții companiei....

- Asociatia „Initiativa pentru Justitie”, condusa de procurorul Bogdan Parlog, o acuza pe judecatoarea Adriana Stoicescu, presedinte al Tribunalului Timis, ca a adus atingere prestigiului Justitiei scriind, intr-o postare de pe pagina sa de Facebook, despre „pseudojustitia” din Romania.