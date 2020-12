Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a decis sa prelungeasca interdictia totala a pescuitului de sturion in portiunea sa de Dunare si in apele sale teritoriale de la Marea Neagra cu cinci ani, incepand de la data de 1 ianuarie 2021, a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii din Bulgaria, transmite BTA. Decizia a fost…

- YouTube a prezentat miercuri listele celor mai populare cantece de anul acesta, iar „The Box” al rapperului Roddy Ricch se afla in fruntea clasamentului. Platforma YouTube a devenit anul acesta una dintre cele mai importante scene virtuale pentru artisti din intreaga lume, precum Marilia Mendonca,…

- In 1402, Alexandru cel Bun și-a adaugat la titlul sau “domnitorul pamanturilor de la mare”. In 1484, orașele maritime Cetatea Alba și Chilia au fost ocupate de otomani. Poarta și-a stabilit un control ferm asupra acestor cetați de importanța strategica, exact așa cum a fost și in cazul cetaților…

- Cel dintai chemat dintre apostolii lui Iisus, Sfantul Andrei este ocrotitorul Romaniei și propovaduitorul Evangheliei pe meleagurile noastre. Pe data de 30 noiembrie, il sarbatorim in toata lumea creștina pe Sfantul Andrei, pescarul de oameni. Sfantul Andrei a fost ucenicul lui Ioan Botezatorul, cel…

- Antal Istvan Janos, deputat UDMR de Constanta, a transmis un mesaj pentru dobrogenii care l au adoptat in ultimii 10 ani, cu ocazia Zilei Dobrogei. Redam mai jos mesajul transmis de reprezentantul maghiarilor: Astazi este despre Dobrogea, pamant splendid aflat intre Dunare si Marea Neagra. Este cel…

- Aflat sub stapanire otomana, taramul dintre Dunare si Marea Neagra a fost in secolul al XIX lea pana in 1878 teatru de razboi si scena a numeroase operatiuni militare, care au provocat teribile distrugeri si pierderi de vieti omenesti.Conflagratiile ruso turce 1806 1812, 1828 1829, 1853 1856 au devastat…

- Noul pod de peste Dunare, care este cel mai scump pod din Romania, se va transforma in cel mai „rușinos muzeu din istorie”, atrage atenția Asociația Pro Infrasatructura. Reprezentanții asociației cer Guvernului Orban sa deblocheze situatia autorizatiei de construire pentru drumurile de legatura in…