In American soferii de Tesla au inceput sa stea cu orele la cozi pentru a incarca masina

Acum vedem cum mii de soferi de Tesla au inceput sa stea la coada in SUA pentru a alimenta acumulatorii masinilor in Superchargerele Tesla din California. De fapt vedem pentru prima data cum vanzarile din ce in ce mai mari de… [citeste mai departe]