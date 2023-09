Stiri pe aceeasi tema

- Casa de moda franceza Balmain a pierdut zeci de piese care urmau sa fie prezentate in cadrul unui eveniment organizat la Paris la sfarșitul acestei luni, dupa ce un camion care transporta hainele a fost jefuit, a anunțat directorul sau creație Olivier Rousteing, potrivit Reuters.Rousteing a afirmat,…

- Designerul italian Giorgio Armani a adus stralucire si multe staruri la Venetia sambata seara, cu ocazia unei prezentari de moda "One Night Only", care a fost organizata in marja celei de-a 80-a editii a Mostrei venetiene, potrivit Reuters.

- Franta intentioneaza sa interzica tigarile electronice de unica folosinta, a anuntat prim-ministrul acestei tari, Elisabeth Borne, intr-un interviu acordat duminica pentru postul radiofonic RTL, informeaza Reuters."Este o chestiune importanta de sanatate publica", a declarat Elisabeth Borne, adaugand…

- Antrenamentele prevazute vineri in fluviul Sena, intr-un concurs de Cupa Mondiala in ape deschise de la Paris, au fost anulate din cauza calitatii apei, situata sub standardele de sanatate, a anuntat Federatia franceza de inot, citata de Reuters.

- Torța olimpica pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a fost afișata pentru prima data marți (25 iulie) la Paris, in cadrul unui eveniment cu oficiali și sportivi. Boxerul francez Estelle Mossely a declarat pentru Reuters ca Jocurile vor celebra „importanța” și „frumusețea” capitalei franceze. Sportivi…

- Patru persoane, intre care un minor, au murit, joi seara, dupa un accident produs pe DN 7, la Bujoreni. Au fost implicate o masina, un microbuz cu pasageri si un camion. „Din primele date, se pare ca ar fi avut loc o coliziune intre trei autovehicule, si anume un autoturism, un autotren si un microbuz…

- ​Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca are suficient timp pentru a decide daca sportivii din Rusia si Belarus pot participa la Jocurile Olimpice din Paris de anul viitor, transmite Reuters.