- Gemenii Dacina Crasnanic și Traian Alexandru nu s-au cunoscut niciodata pana cand rezultatele ADN nu au demonstrat ca sunt frate și sora. Abia la 50 de ani. Detalii incredibile din povestea lor de viața au facut inconjurul lumii. Dacina a emigrat impreuna cu soțul ei in anii 90, iar Traian s-a stabilit…

- Compania ONLINESHOP SRL Piatra-Neamt, inființata in 2004, este un producator important pe o piața cu un inalt nivel de competitivitate ce ofera o gama variata de produse și servicii pe o piata de nisa, dezvolta și implementeaza soluții personalizate și le asigura clienților asistența de specialitate.…

- Campioana mondiala Argentina va prelua, incepand din luna aprilie, șefia in clasamentul FIFA. Naționala albiceleste revine astfel in varful fotbalului mondial pentru prima oara din 2016. Argentina are un coeficient de 1,839.90 și devanseaza Brazilia, al carei punctaj e in scadere dupa ultimele rezultate…

- Cazul Alinei Eriko face furori pe Internet și a starnit o mulțime de reacții de revolta, dupa ce au fost publicate videoclipuri cu ea sub influența substanțelor interzise. Varul ei a intervenit in procesul de a o aduce acasa in Romania, dupa ce a aflat adresa unde locuiește in Anglia.

- Adrian Salageanu, 39 de ani, fost campion in Liga 1 cu Oțelul Galați, in 2011, a oferit detalii la GSP Live despre cum iși caștiga existența in Anglia, la mai bine de un deceniu dupa ce a luat titlul in Romania. Dupa ce visul de a pune bazele unei academii de fotbal in Regat a eșuat, fostul fundaș s-a…

- Rocsana Marcu s-a mutat in urma cu aproape doi ani in Anglia, unde are afaceri de succes. Fosta prezentatoare TV are un nou business, o firma de recrutare. Pe langa jobul de agent imobiliar, Rocsana Marcu se mai mandrește cu o afacere de succes. Fosta prezentatoare are o firma de recrutare și are contracte…

- Liga Campionilor continua in aceasta saptamana cu meciuri din prima mansa a optimilor de finala. Astazi se joaca: Eintract Frankfurt (Germania) – Napoli (Italia); Liverpool (Anglia) – Real Madrid (Spania), acesta din urma fiind arbitrat de o brigada din Romania, cu Istvan Kovacs la centru. Citește și:…

- Firma saune ca ANAF a facut un control fiscal, in urma caruia s-a descoperit ca au fost mascate niște extrageri de bani prin contracte de consultante. ANAF a imputat suma de 10 milioane deeuro. ANAF, in calitate de autoritate publica, efectueaza diverse controale fiscale conform atributiilor sale, iar…