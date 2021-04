Colectarea selectivă a deșeurilor bate pasul pe loc Colectarea selectiva a deșeurilor este o mare provocare pentru administrațiile locale din Ialomița. Un raport oficial al Garzii de Mediu Ialomița arata faptul ca puțin peste jumatate din localitațile județului au facut demersuri pentru a amenaja spații corespunzatoare depozitarii diferențiate a deșeurilor. Chiar și in zonele unde infrastructura necesara exista, gradul de colectare selectiva este scazut. Mai mult, in același document oficial, se arata ca la nivelul județului exista o suprafața de peste 8 ha pe care sunt depozitate ilegal gunoaie. Demers greu de realizat Indiferența... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

