Colectă de Crăciun pentru oamenii nevoiași Banca pentru Alimente Timiș impreuna cu Federația Bancilor pentru Alimente din Romania a inceput colecta de Craciun, in beneficiul celor nevoiași. „Este cea mai mare campanie de solidaritate la nivel național, cu un impact semnificativ in viața celor in nevoie, dar și un moment privilegiat de educare a oamenilor de rand de a fi atenți […] Articolul Colecta de Craciun pentru oamenii nevoiași a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

