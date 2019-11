Stiri pe aceeasi tema

- De curand, in secret, Simona Halep (28 de ani) a fost ceruta in casatorie de Toni Iuruc, 40 de ani, iubitul cu care s-a afișat inca din aceasta vara.Simona ar fi spus deja ”da”, iar marele eveniment ar urma sa aiba loc, potrivit site-ului wowbiz.ro, anul viitor, in septembrie, dupa ce jucatoarea de…

- „Marițo, manca-ți-aș, canta-mi, fa, și mie ceva, ca sunt suparata rau, arza-i-ar focu' pe barbați! Canta-mi, fa, și mie, manca-ți-aș!”, așa o ruga, in stil caracteristic, Maria Tanase pe Maria Latarețu, intr-o seara, in culisele unui spectacol la Teatrul Savoy. Iar cand a inceput sa cante „Latareața”…

- Carmen de la Salciua ne-a obișnuit ca fiecare melodie pe care o lanseaza sa ajunga hit. Artista nu se dezminte nici cu noua piesa „Noapte buna, iubi”, care este noul hit al acestei toamne. Videoclipul piesei lansat in urma cu o saptamana de celebra cantareața de muzica de petrecere este pe primul loc…

- Canta muzica de petrecere si a facut furori cu celebra ei piesa "Ia tigaia, na tigaia!". Lorenna, caci despre ea este vorba, ne-a primit in casa ei si a facut dezvaluri cutremuratoare. Mai sincera ca niciodata, artista a vorbit deschis despre dramele din viata sa, dar si despre viata ei amoroasa.

- AMI lanseaza videoclipul piesei „Tramvai” – o piesa care vorbește despre durerea care ramane in inima dupa o desparțire. Videoclipul piesei are un aer nostalgic. „ este piesa care ma aduce in stația cu amintiri ale unei povesti reale inspirate din viața mea, demult stinsa, dar niciodata uitata. Știu…

- Ana & The Changes au lansat astazi noul lor videoclip „Differences”. Dupa „Take My Hand”, lansata la finele anului trecut in colaborare cu Dan Byron, „Differences” este al doilea single de pe viitorul album de studio ce urmeaza a fi lansat pe 6 septembrie. Piesa „Differences” este scrisa de solista…

- Paula Seling revine in forța pe piața muzicala. „Iubire & Razboi”, noua piesa lansata de Paula Seling vorbește despre momentele de tensiune dintr-un cuplu, momente care ar trebui sa intareasca relația dintrei cei doi. „ IUBIRE & RAZBOI este genul de cantec care are o viața independenta de curentele…

- Feli Donose este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi. Traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de tatal fetiței ei de mai mulți ani și are o cariera muzicala de succes. Artista a postat pe contul de socializare, un mesaj in care iși cere iertare tuturor celor pe care i-a…