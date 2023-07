Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Coldplay va sustine un al doilea concert in Romania, la 13 iunie 2024, tot pe Arena Nationala. Primul concert va avea loc la 12 iunie, tot pe Arena Nationala, potrivit news.ro."Datorita cererii incredibile, a doua data a turneului mondial Music Of The Spheres a fost adaugata pe 13 IUNIE la…

- Trupa Coldplay va sustine un al doilea concert in Romania, la 13 iunie 2024, tot pe Arena Nationala. Primul concert va avea loc la 12 iunie, tot pe Arena Nationala. „Datorita cererii incredibile, a doua data a turneului mondial Music Of The Spheres a fost adaugata pe 13 IUNIE la Arena Naționala in Bucuresti”,…

- ADMITERE… Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui recruteaza candidati pentru concursul de admitere la masterul profesional pentru formarea ofiterilor de politie „Stiinte penale pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice„, organizat in cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza„ Bucuresti,…

- Celebra trupa Guns N’Roses a facut duminica seara, in fața a 40.000 de fani pe Național Arena din București, un show memorabil, de ținut minte mult timp. Concertul Guns N’Roses a fost cu atat mai așteptat cu cat trupa s-a reunit pentru prima oara dupa 30 de ani in formula clasica și foarte consacrata,…

- Sindicaliștii din invațamantul vasluian au fost prezenți la cel mai mare protest din ultimii 18 ani. Aceștia au mers ieri la București unde au participat la un miting de amploare, care s-a desfașurat din Piața Victoriei pana la Palatul Cotroceni. „Am venit din aceleași motive, sa obținem mai multe…

- MEDALII… C.S “Viitorul” Vaslui a obținut trei medalii, dintre care doua de aur și una de argint, la Campionatul Național de atletism pentru Copii 1 și 2 de la București. Andrei Volocaru a terminat pe primul loc in proba de aruncare a ciocanului – Copii 1, Rebeca Samoila s-a impus in proba feminina,…

- Motivele invocate de primarul general al Capitalei sunt lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. Nicușor Dan: „Problema apei calde peste vara are mai multe surse. Pe de-o parte, pe vara, CET urile…

- La Digital Marketing Forum, eveniment care a avut loc zilele aceastea, in București, a fost prezentat studiul cantitativ „Attitudes and attention towards advertising on social media“, realizat de iSenseSolutions. Cunoscut de toata lumea sub apelativul Selly, Andrei Șelaru a fost desemnat Most Famous…