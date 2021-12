Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu, cunoscuta de pe vremea cand era solista in trupa Andre, impreuna cu Andreea Balan, a precizat ca incasarile erau atat de mari, pe vremea cand trupa era pe val, incat putea sa-și cumpere cate un apartament pe luna.

- Zeci de oameni care au mers in pub-ul situat la cea mai inalta altitudine din Marea Britanie pentru a asculta melodiile preferate ale trupei rock Oasis au ramas blocați timp de trei nopți dupa ninsorile abundente cauzate de furtuna Arwen și au plecat abia luni la amiaza, relateaza BBC.Aproximativ 60…

- Entuziast, neobosit, increzator. Așa era, la finalul lunii mai, omul de afaceri Gelu Tofan. Trecuse printr-o forma dura de Covid, dar nu știa atunci ca trupul ii fusese invadat de un dușman și mai crunt: cancerul. Avea sa afle in august. Iar in octombrie s-a stins. Discret, fara zarva, așa cum i-a fost…

- Trupa britanica Coldplay, care in 2019 anunțase ca renunța la concerte, va merge intr-un turneu mondial in 2022, prilejuit de lansarea noului lor album „Music of the Spheres”. Turneul se va baza pe un model sustenabil care, potrivit membrilor, va reduce cu 50% emisiile de CO2, pentru ca va folosi energie…

- Alan Lancaster, membru fondator al Status Quo, a murit la varsta de 72 de ani, a confirmat managerul trupei, potrivit The Guardian. Basistul a obținut succes internațional alaturi de grup in anii 1960 și 70 cu hituri printre care Rockin ’All Over the World și Whatever You Want. Cantarețul Status Quo,…

- Formatia britanica Coldplay a lansat in colaborare cu trupa de K-pop sud-coreeana BTS mult asteptatul lor single "My Universe" alaturi de un videoclip cu versuri, relateaza dpa. Balada, cantata atat in engleza, cat si in coreeana, este interpretata de solistul Coldplay, Chris Martin, alaturi…

- Iulia Albu e unul dintre cei mai cunoscuți critici de moda din Romania. De-a lungul anilor, ea a analizat țiunutele multor vedete din Romania și iata ca de data aceasta a venit randul lui Selly. Provocata de cancan.ro, Iulia Albu a comentat stilul vestimentar al celui mai urmarit vlogger din Romania.…

- Echilibru intre siguranța studenților și calitatea educației Deschiderea anului academic 2021-2022 la Universitatea Politehnica Timișoara Luni, 27 septembrie 2021, la ora 10:30, in curtea din fața Facultații de Mecanica, va avea loc deschiderea anului academic 2021-2022 la Universitatea…