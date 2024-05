Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef din cadrul Serviciului Roman de Informații (SRI), Florian Coldea, s-a prezentat, luni dimineața, la o secție de poliție din Voluntari, pentru semnarea controlului judiciar. Masura impusa in cazul sau de catre procurorii DNA, dupa audierile-maraton de joia trecuta, incheiate spre dimineața…

- B1.ro Fostul șef al SRI, Florian Coldea, a fost pus sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei, iar in maxim 7 zile trebuie sa o achite. Aceeași masura a fost aplicata și pentru generalul in rezerva Dumitru Dumbrava și avocatul Doru Traila. Coldea, audiat 15 ore la DNA Florian Codlea a ieșit…

- Dupa aproape 15 ore de audieri la DNA, fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbrava, fostul sef al Directiei juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbrava, precum si avocatul Doru Traila au fost plasati sub control judiciar. In acest caz, plangerea a fost depusa de omul de…

