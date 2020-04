Ziua de luni a reprezentat un șoc pentru industria petrolului, pentru prima data in istorie barilul fiind tranzacționat la valori negative in Statele Unite ale Americii. Care sunt implicațiile pentru Romania explica intr-o analiza Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și fost membru in conducerea Agenției Europene de Reglementare in Energie:

Citește și: Alexandru Rafila, dezvaluire SOC: Aproape 10% din populatie a trecut deja prin boala (COVID-19) si s-a imunizat .

1. Pentru consumatori, in special pentru transportatori, acest colaps al prețurilor pare un caștig pe termen…