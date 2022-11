Personalul forțelor armate din Marea Britanie ar putea fi trimis pentru a conduce ambulanțe și pentru a prelua roluri de prima linie in spitale, pe fondul temerilor ca zeci de mii de mii de lucratori ai sistemului național de sanatate, NHS, se pregatesc de o greva istorica in aceasta iarna. Oficialii din domeniul sanatații […] The post Colaps sanitar in iarna. Armata, trimisa pe ambulanțe și in spitale / „Negocieri sau nimic” first appeared on Ziarul National .