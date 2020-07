Colaps financiar în România. Câte restaurante nu se vor mai redeschide niciodată Pandemia de coronavirus a inchis restaurantele de la noi din țara, pe perioada starilor de urgența și de alerta. Iar unele dintre ele nu indeplinesc inca normele corespunzatoare, pentru a-și putea incepe activitatea. Care sunt restaurantele ce nu se vor mai redeschide deloc? Colaps financiar in Romania. Cate restaurante nu se vor mai redeschide niciodata […] The post Colaps financiar in Romania. Cate restaurante nu se vor mai redeschide niciodata appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

