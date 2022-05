Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Samsung a dat detalii despre planul sau de investiții pe urmatorii cinci ani, totalul fiind de 356 miliarde dolari, iar promisiunea fiind ca va crea 80.000 de locuri de munca. Anunțul vine la scurt timp dupa ce președintele american Biden a vizitat o uzina a companiei, in Coreea de Sud.

- Hyundai Motor Group va investi inca 5 miliarde de dolari in Statele Unite pana in 2025, pentru a consolida colaborarea cu firmele americane in domeniul tehnologiei avansate, acestea adaugandu-se unor investitii de 5 miliarde de dolari anuntate vineri pentru vehicule electrice si baterii, transmite…

- Statele membre din G7 (principalele sapte țari industrializate din lume) au promis vineri sa mobilizeze 19,8 miliarde de dolari pentru a susține finanțele publice ale Ucrainei, in timp ce Kievul incearca sa faca fața invaziei ruse, relateaza The Guardian . Decizia a fost anuntata de ministrul german…

- Compania Tesla a pierdut marți 126 de miliarde de dolari din capitalizarea de piața, echivalentul a 12%, la o zi dupa ce Elon Musk, CEO-ul constructorului, a anunțat ca va cumpara platforma Twitter contra sumei de 44 de miliarde de dolari, informeaza Business Insider.

- Lumea se pregatește de razboi: Cheltuielile cu apararea au atins un maxim istoric, de 2.000 de miliarde de dolari Lumea se pregatește de razboi: Cheltuielile cu apararea au atins un maxim istoric, de 2.000 de miliarde de dolari Pentru prima data in istorie, cheltuielile mondiale cu apararea au trecut…

- Elon Musk a devenit patronul Twitter in urma unei tranzacții de 44 de miliarde de dolari, scrie The Guardian . Twitter a a acceptat astfel acordul de preluare a companiei de catre patronul Tesla, cel mai bogat om din lume. Twitter a acceptat sa se vanda lui Elon Musk, iar in urma tranzacției, Musk…

- Elon Musk a devenit patronul Twitter in urma unei tranzactii de 44 de miliarde de dolari. Twitter a a acceptat astfel acordul de preluare a companiei de catre patronul Tesla, cel mai bogat om din lume. Twitter a acceptat sa se vanda lui Elon Musk, iar in urma tranzactiei, Musk a ajuns la conducerea…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, este dispus sa investeasca pana la 15 miliarde de dolari din banii sai pentru a prelua Twitter și va face o oferta in termen de 10 zile, potrivit informațiilor aparute in presa americana.The New York Post a raportat marți, 19 aprilie, ca Musk, cu o participație de…